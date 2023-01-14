Позвольте предложить вам небольшой геополитический тест: что имела в виду Ангела Меркель, когда она сказала, что «холодная война никогда не заканчивалась, поскольку Россия так и не была укрощена»? Меркель имела в виду тот факт, что Россия так и не признала свою подчиненную роль в рамках «порядка, основанного на правилах»; Меркель имела в виду, что экономический крах России не привел к формированию «сговорчивого государства», на что надеялись западные элиты; Она предполагает, что холодная война никогда на самом деле не была борьбой между демократией и коммунизмом, а являлась попыткой «укротить Россию»; Меркель хотела сказать, что западные страны хотят видеть не сильную, процветающую и независимую Россию, а услужливого лакея, который делает все, что ему приказывают; Все вышеперечисленное.