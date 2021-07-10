Самые полезные продукты для завтрака назвали диетологи

Завтрак – горячая тема среди диетологов и экспертов в области здравоохранения. Пока одни говорят, что завтракать стоит только в том случае, если есть действительно хочется, другие уверены, что это важное «топливо» для организма после ночного отдыха.
Завтрак – горячая тема среди диетологов и экспертов в области здравоохранения. Пока одни говорят, что завтракать стоит только в том случае, если есть действительно хочется, другие уверены, что это важное «топливо» для организма после ночного отдыха.
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