Пристав из ХМАО получила уголовное дело из-за сокрытия семимиллионного долга по алиментам

Прокуратура города Нижневартовска (ХМАО) обнаружила нарушения в работе отделения судебных приставов. Один из судебных приставов-исполнителей незаконно прекратил исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание ребенка, чтобы улучшить показатели своей деятельности.