Пристав из ХМАО получила уголовное дело из-за сокрытия семимиллионного долга по алиментам

Прокуратура города Нижневартовска (ХМАО) обнаружила нарушения в работе отделения судебных приставов. Один из судебных приставов-исполнителей незаконно прекратил исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание ребенка, чтобы улучшить показатели своей деятельности.
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