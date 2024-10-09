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Ошеломляющий прогноз до конца недели — какие регионы накроют щедрые снегопады и крепкие морозы по мнению синоптиков

Ошеломляющий прогноз до конца недели — какие регионы накроют щедрые снегопады и крепкие морозы по мнению синоптиков

Ошеломляющий прогноз до конца недели — какие регионы накроют щедрые снегопады и крепкие морозы по мнению синоптиков Евгения КомароваХотя прошла почти треть октября, в некоторых регионах сохраняется тепло.

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