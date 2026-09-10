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ISU не вернул Валиевой и Кондратюку нейтральный статус

ISU не вернул Валиевой и Кондратюку нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса.

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