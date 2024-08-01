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Закон, порядок, государство

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На Сахалине следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя фермерского хозяйства ожидает суда за серию афер с субсидиями и грантами

Следователи ОМВД России по Смирныховскому городскому округу Сахалинской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летней жительницы пгт.

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