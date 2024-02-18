АНДРЕЙ ПЕРЛА Медицинская программа Путина озвучена. Неожиданно для многих он обозначил важное направление борьбы за суверенитет – независимость от Запада и международных организаций в сфере здравоохранения.
НОВАЯ ВОЙНА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ПОШЕЛ НА ВОЗ
Комментарии
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as
alla sergeyeva
Надо надеяться,что будут правильные решения по ВОЗ,то министр здравоохранения готов плясать под дудку ВОЗ.
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1 час.
ОЛЕГЫЧ
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27 мин.
SG
Svetlana Golovina
Слов много, а толку ноль. Проще было сказать "мы выходим из ВОЗ".
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3 мин.
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