Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тимур чагалидзе
    Автор может определиться, что точно сказать хочет? "Давайте будем с отморозками пожестче, но не сильно. Они же несове...Уссурийские шакал...
  • михаил дуванов
    ..ни чего в этом плане не делали...  дохрена чего сделали что бы это  происходило.Уссурийские шакал...
  • Svetlana Golovina
    Слов много, а толку ноль. Проще было сказать "мы выходим из ВОЗ".НОВАЯ ВОЙНА ПУТИН...

НОВАЯ ВОЙНА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ПОШЕЛ НА ВОЗ

НОВАЯ ВОЙНА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ПОШЕЛ НА ВОЗ

АНДРЕЙ ПЕРЛА Медицинская программа Путина озвучена. Неожиданно для многих он обозначил важное направление борьбы за суверенитет – независимость от Запада и международных организаций в сфере здравоохранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
as
alla sergeyeva
Надо надеяться,что будут правильные решения по ВОЗ,то министр здравоохранения готов плясать под дудку ВОЗ.
Ответить
1 час.
ОЛЕГЫЧ
Ответить
27 мин.
SG
Svetlana Golovina
Слов много, а толку ноль. Проще было сказать &quot;мы выходим из ВОЗ&quot;.
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх