«Получим армию поделенную на диаспоры с ячейками исламистов»: Коц о новом законе для мигрантов

В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших гражданство России мигрантов. Приезжие мужчины призывного возраста, которые получили паспорт, обязаны встать на воинский учёт по месту жительства.
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