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Свежие комментарии

  • Eduard
    Конесно виноват!Чем нас сейчас травят только в ЦРУ извемтно!«Необычные» виды ...

Стоит ли делать МРТ всего тела для проверки на рак?

Стоит ли делать МРТ всего тела для проверки на рак?

Когда речь идет о скрининговых тестах, принцип "чем больше, тем лучше" не всегда оправдан Стоит ли делать МРТ всего тела для проверки на рак? Руководства по выявлению онкологических заболеваний могут быть сложными и запутанными, предлагая разные рекомендации для различных групп населения.

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