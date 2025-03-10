Когда речь идет о скрининговых тестах, принцип "чем больше, тем лучше" не всегда оправдан Стоит ли делать МРТ всего тела для проверки на рак? Руководства по выявлению онкологических заболеваний могут быть сложными и запутанными, предлагая разные рекомендации для различных групп населения.