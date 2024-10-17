Зачем мне писала бывшая жена?

мила воронова

не в мозгах дело. просто такие особы пытаются самоутвердиться, когда мой сын женился и родил детей и счастлив с другой. бывшая пытается узнать а любит ли он ее еще. и моему сыну хватает ума послать ее далеко и на долго. правда со мной поделился. так как не понял цель ее звонка через 10 лет.