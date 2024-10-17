Путешествие к самому себе После развода прошло три года. Развод был сложным и скандальным, инициированным ею.
Зачем мне писала бывшая жена?
Комментарии
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мила воронова
не в мозгах дело. просто такие особы пытаются самоутвердиться, когда мой сын женился и родил детей и счастлив с другой. бывшая пытается узнать а любит ли он ее еще. и моему сыну хватает ума послать ее далеко и на долго. правда со мной поделился. так как не понял цель ее звонка через 10 лет.
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16 час.
radiofree
Правильно, нашла хандра,решила позвонить бывшему и потрепать нервы.
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16 час.
ВераВерная
Какая-то размолвка с ее теперешним мужем произошла, вот она и тешит свое самолюбие, утверждается в том, что прежний муж до сих пор ее любит. Вы только значения этому взбрыку жёнушки вашей бывшей не придавайте, а лучше сами ее заблокируйте. Везде. И в своем сердце - тоже.
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16 час.
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