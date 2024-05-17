Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Калужской области 77-летний водитель отправил свой "Ларгус" в кювет

В Калужской области 77-летний водитель отправил свой "Ларгус" в кювет

В Ферзиковском районе Калужской области произошло ДТП, в результате которого пострадала пассажирка. По данным полиции, в четверг в 11 часов 77-летний водитель машины Lada Largus ехал из деревни Перерушево в сторону деревни Старо-Селиваново и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх