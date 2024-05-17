В Калужской области 77-летний водитель отправил свой "Ларгус" в кювет

В Ферзиковском районе Калужской области произошло ДТП, в результате которого пострадала пассажирка. По данным полиции, в четверг в 11 часов 77-летний водитель машины Lada Largus ехал из деревни Перерушево в сторону деревни Старо-Селиваново и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.