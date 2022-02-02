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Соболев о критике: «Когда меня начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась, перестал обращать внимание»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как справлялся с критикой со стороны болельщиков в период двухмесячной голевой засухи.

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