Ответственность за прекращение прокачки российского газа через украинскую территорию полностью лежит на США, киевском режиме и властях европейских стран, пожертвовавших благополучием своих жителей ради финансовой поддержки Вашингтона.
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