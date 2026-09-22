В Краснодарском крае инженерные решения помогают снижать воздействие на окружающую среду

В Краснодарском крае инженерные решения помогают снижать воздействие на окружающую средуВ Тамани инженерные решения на портовых объектах помогают снижать воздействие на окружающую среду.
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