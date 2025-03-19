Минтранс предложил вести порядок госрегистрации электросамокатов и гироскутеров

Министерство транспорта РФ предложил поручить Министерству внутренних дел (МВД) РФ ввести порядок государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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