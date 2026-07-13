Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Вступление. Узники ледникового периода Исследователь морских млекопитающих, сотрудник ИПЭЭ РАН Мария Славина рассказывает, что одни из самых впечатляющих кадров с гренландскими китами снял зарубежный биолог Фредрик Кристиансен.
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