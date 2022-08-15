Риск рецессии в еврозоне достиг максимального уровня с ноября 2020 года

Риск рецессии в еврозоне достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года. Это связано с тем, что дефицит энергоносителей угрожает еще больше повысить и без того рекордную инфляцию, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса ряда экономистов.