По факту массового отравления фастфудом в Ноябрьске возбуждено уголовное дело

Ноябрьский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по факту пищевого отравления жителей Ноябрьска, по признакам преступления, предусмотренного ч.
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