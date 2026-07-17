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Cотрудники Сбербанка спасли на Дальнем Востоке от мошенников более 350 миллионов рублей

Cотрудники Сбербанка спасли на Дальнем Востоке от мошенников более 350 миллионов рублей

Две мошеннические атаки успешно пресекли специалисты управления безопасности Сбербанка в июне. Благодаря их своевременному и грамотному реагированию удалось предотвратить хищение денежных средств клиентов на общую сумму более 350 миллионов рублей.

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