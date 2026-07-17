Cотрудники Сбербанка спасли на Дальнем Востоке от мошенников более 350 миллионов рублей

Две мошеннические атаки успешно пресекли специалисты управления безопасности Сбербанка в июне. Благодаря их своевременному и грамотному реагированию удалось предотвратить хищение денежных средств клиентов на общую сумму более 350 миллионов рублей.
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