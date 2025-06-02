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Царьград

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Трагедия в Новосаратовке: ведро с цементом убило рабочего на стройке

Трагедия в Новосаратовке: ведро с цементом убило рабочего на стройке

В Новосаратовке трагически погиб строитель: на его голову с пятого этажа сбросили ведро с цементом. Инцидент произошел на стройке ЖК «Невская долина».

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