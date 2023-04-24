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Гави сообщил Хави, что не собирается уходить летом. Тренер сказал хавбеку, что нигде не будет лучше, чем в «Барселоне»

Гави сообщил Хави, что не собирается уходить летом. Тренер сказал хавбеку, что нигде не будет лучше, чем в «Барселоне»

Как передает Diario Sport, хавбек в частном разговоре с Хави, главным тренером, подтвердил, что не собирается уходить летом.

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