Отец с тремя дочками бесследно исчез на Красноярском водохранилище

3 октября бесследно исчезла семья: отец и три его дочери пропали на Красноярском водохранилище. Родные забили тревогу и вызвали спасателей.
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