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NYT сообщила о растущей напряженности в отношениях между США и Францией

NYT сообщила о растущей напряженности в отношениях между США и Францией

Президент Франции Эммануэль Макрон должен принять в субботу, 8 июня, в Париже своего американского коллегу Джо Байдена, но напряженность между странами возросла из-за военных конфликтов в секторе Газа и на Украине.

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