Прекрасно оформленный журнал «Мотивы русской архитектуры», издававшийся с 1873 по 1880 годы, публиковал проекты и эскизы жилых домов, общественных зданий, мебели и декора, созданные последователями так называемого «русского стиля» в архитектуре второй половины XIX века.
Мотивы русской архитектуры
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Предки жили духовной жизнью - красотой ... . с любовью ... ! Сегодня .... - биороботы .... пустышки неразумные ... ! ??? Живут одним днем и гоняются за баблом , как ослик за морковкой ... !
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