Прекрасно оформленный журнал «Мотивы русской архитектуры», издававшийся с 1873 по 1880 годы, публиковал проекты и эскизы жилых домов, общественных зданий, мебели и декора, созданные последователями так называемого «русского стиля» в архитектуре второй половины XIX века.