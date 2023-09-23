Велемудр. Мир тесен.

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Мотивы русской архитектуры

Мотивы русской архитектуры

Прекрасно оформленный журнал «Мотивы русской архитектуры», издававшийся с 1873 по 1880 годы, публиковал проекты и эскизы жилых домов, общественных зданий, мебели и декора, созданные последователями так называемого «русского стиля» в архитектуре второй половины XIX века.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Предки жили духовной жизнью - красотой ...  . с любовью ... !           Сегодня .... - биороботы .... пустышки  неразумные ... !  ??? Живут одним днем и гоняются за баблом , как ослик за морковкой ... !
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