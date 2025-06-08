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Один из цехов завода "Гидромаш" загорелся в Мелитополе.

Один из цехов завода "Гидромаш" загорелся в Мелитополе.

Один из цехов завода "Гидромаш" загорелся в Мелитополе. По данным Евгения Балицкого, пожар не связан с какими-то диверсиями, причина — бытовая.

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