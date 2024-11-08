На Филиппинах скептически отнеслись к идее создания «Азиатского НАТО»

Создание в Юго-Восточной Азии альянса, аналогичного НАТО, в настоящее время невозможно, заявил министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро заявил на форуме по безопасности в Маниле, 6 ноября пишет гонконгское издание South China Morning Post.
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