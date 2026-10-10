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США неоднократно требовали от Украины не бить по российским НПЗ – Трамп

США неоднократно требовали от Украины не бить по российским НПЗ – Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также заявил в субботу, 10 октября 2026 года, что глава Украины Владимир Зеленский хочет "создавать проблемы для всего мира", атакуя российские нефтеперерабатывающие заводы.

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