Мировое обозрение

59 подписчиков

Проект по поддержке региональных производителей Рыбная биржа запустили в Костроме

КОСТРОМА, 8 октября. /ТАСС/. "Рыбная биржа" открылась в пятницу в историческом центре Костромы. Проект объединит производителей рыбной продукции и деликатесов Костромской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх