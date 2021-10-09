Проект по поддержке региональных производителей Рыбная биржа запустили в Костроме

КОСТРОМА, 8 октября. /ТАСС/. "Рыбная биржа" открылась в пятницу в историческом центре Костромы. Проект объединит производителей рыбной продукции и деликатесов Костромской области.
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