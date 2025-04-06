⚡Закон об эвтаназии бездомных собак не одобрили. Общественная палата отказалась поддержать идею депутатов об усыплении дворняг после окончания срока содержания в приютах.
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⚡Закон об эвтаназии бездомных собак не одобрили. Общественная палата отказалась поддержать идею депутатов об усыплении дворняг после окончания срока содержания в приютах.