В сентябре годовая инфляция в Архангельской области достигла 5,4%, оставшись ниже общероссийского показателя в 6,4%.
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