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Царьград

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Русские вдарили по заводу на Украине. В ВСУ взвыли: Уничтожен "главный" объект, где делали боеприпасы

Русские вдарили по заводу на Украине. В ВСУ взвыли: Уничтожен "главный" объект, где делали боеприпасы

На днях русские воины вдарили по заводу в Сумской области. После атаки с воздуха в ВСУ взвыли: мол, уничтожен "главный национальный производственный" объект, где делали боеприпасы.

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