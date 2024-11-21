Всемирный день ребёнка.

В городской библиотеке № 8 имени Евфросинии Полоцкой к Всемирному дню ребёнка была проведена познавательно - игровая программа ´Права ребенка в сказках´ для учеников 4 ´Б´ класса ГУО ´Средняя школа №18 г.
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