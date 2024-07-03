Панама перекрыла часть мигрантских троп из Колумбии и установили КПП

После того, как новый президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил о намерении прекратить нелегальный переезд людей из Южной Америки через сельву Дарьена, правительство страны закрыло три незаконных пограничных перехода и планирует создать ряд пунктов контроля для идентификации мигрантов.