Панама перекрыла часть мигрантских троп из Колумбии и установили КПП

После того, как новый президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил о намерении прекратить нелегальный переезд людей из Южной Америки через сельву Дарьена, правительство страны закрыло три незаконных пограничных перехода и планирует создать ряд пунктов контроля для идентификации мигрантов.
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