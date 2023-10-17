В Праге Майя Санду встретилась с премьером Чехии и главами двух палат парламента

В ходе официального визита в Чехию президент Республики Молдова Майя Санду провела переговоры с премьер-министром Петром Фиалой, председателем Сената парламента Милошем Выстрчилом и председателем Палаты депутатов Маркетой Пекаровой-Адамовой.
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