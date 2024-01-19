В Думе предложили повысить тарифы ЖКХ для россиян из-за коммунальных аварий

Кузнецов Владимир Разграбление жкх идет ударными темпами и нам же еще им доплачивать. Лучше срезать довольствие депутатов процентов на 70, чтобы не разобравшись не писали всякую ахинею.Минздрав - лечиться в районных поликлиниках, Хуснулину, Решетникову и Титову поселиться в районы мигрантов, без охраны - может быть тогда будут думать о народе РФ ,а не о бабле

ИГ Ирина Голота А вот, если сократить количество самих депутатов и сократить "жалование" остальным, которым повезет остаться в креслах, то денег в стране станет достаточно и на ремонты и на медицину, чтобы не собирать на лечение по четвергам и на многое, многое другое... Вот тогда гурулевы, хитровы и им подобные начнут работать и думать не только о себе, но и о других 🤔