Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в своем телеграм-канале рассказал «немного подробнее» о ситуации в сфере ЖКХ.
В Думе предложили повысить тарифы ЖКХ для россиян из-за коммунальных аварий
Комментарии
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Кузнецов Владимир
Разграбление жкх идет ударными темпами и нам же еще им доплачивать. Лучше срезать довольствие депутатов процентов на 70, чтобы не разобравшись не писали всякую ахинею.Минздрав - лечиться в районных поликлиниках, Хуснулину, Решетникову и Титову поселиться в районы мигрантов, без охраны - может быть тогда будут думать о народе РФ ,а не о бабле
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23 час.
ИГ
Ирина Голота
А вот, если сократить количество самих депутатов и сократить "жалование" остальным, которым повезет остаться в креслах, то денег в стране станет достаточно и на ремонты и на медицину, чтобы не собирать на лечение по четвергам и на многое, многое другое... Вот тогда гурулевы, хитровы и им подобные начнут работать и думать не только о себе, но и о других 🤔
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23 час.
Сергей Рубцов
Гурулев рассуждает со своей позиции. но он не прав!!!!! Нужно отдать ЖКХ в государственную собственность, хватит обогощаться так называемым собственникам!!!! Им не нужно восстановление теплосетей и прочего!!!! Не уже ли это не понятно!!!!!!
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22 час.
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