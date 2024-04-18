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Путин готовит «10 сталинских ударов» в отношении Европы, считает Хазин

Путин готовит «10 сталинских ударов» в отношении Европы, считает Хазин

Президент России Владимир Путин собирается предпринять решительные меры в отношении стран Европы с целью радикального снижения их возможностей по усилению давления на нашу страну.

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Комментарии
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Андрей Зайцев
Оно, конечно хорошо бы,, но г. Хазин плохо делает прогнозы, особенно там, где экономика мешается с политикой. Как экономист, он неплох, но как аналитик, он никакой. Из его прогнозов мало, что сбывается. Не могу давать советы г. Путину, но, как стратег, Путин очень хорош. Хочу быть приятно удивлён действиями президента в отношении наших противников.
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3 час.
Людмила Лиханова
А уж ты напрочь этих самых яиц лишен, так...безродное ОНО. А еще пытаешься что-то вякать, как та моська...тупое существо без роду и племени.
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2 час.
Владимир Фердман
Вот и шавки загавкали
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2 час.

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