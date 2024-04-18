Путин готовит «10 сталинских ударов» в отношении Европы, считает Хазин

Андрей Зайцев

Оно, конечно хорошо бы,, но г. Хазин плохо делает прогнозы, особенно там, где экономика мешается с политикой. Как экономист, он неплох, но как аналитик, он никакой. Из его прогнозов мало, что сбывается. Не могу давать советы г. Путину, но, как стратег, Путин очень хорош. Хочу быть приятно удивлён действиями президента в отношении наших противников.