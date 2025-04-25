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Дубинский: если Зеленский откажется от мира, то Украина падет через полгода

Дубинский: если Зеленский откажется от мира, то Украина падет через полгода

Офис президента Украины передал Белому дому недостоверную информацию. Из-за больших боевых потерь страна проиграет не через три года, а спустя шесть месяцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

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