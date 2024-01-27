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  • Елена Соколова
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Модели Диор на улицах Москвы в 1959 году: горожане смотрели на них как на пришельцев с другой планеты

Модели Диор на улицах Москвы в 1959 году: горожане смотрели на них как на пришельцев с другой планеты

В 1959 году Кристиан Диор принял решение впервые провести модный показ в Советском Союзе. Французские модели не только демонстрировали свои наряды на подиуме, но также смело прогуливались по улицам Москвы в сопровождении фотографа.

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Елена Соколова
Сейчас так тоже не ходят, увы. Посмотрите, как сейчас одеты девушки....
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