Модели Диор на улицах Москвы в 1959 году: горожане смотрели на них как на пришельцев с другой планеты

В 1959 году Кристиан Диор принял решение впервые провести модный показ в Советском Союзе. Французские модели не только демонстрировали свои наряды на подиуме, но также смело прогуливались по улицам Москвы в сопровождении фотографа.
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