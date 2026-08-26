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Крымская газета

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Из-за непогоды Крымэнерго перешло в режим повышенной готовности

Из-за непогоды Крымэнерго перешло в режим повышенной готовности

По данным Крымского управления по гидрометеорологии, днём 27 июля и в течение суток 28 августа в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах — сильные, а также усиление северо-восточного ветра до 15–20 м/с.

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