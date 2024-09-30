На Красной площади состоялся концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!»

МОСКВА, 30 сентября, ФедералПресс. В Москве на Красной площади прошел концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!», посвященный второй годовщине принятия в состав России четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии