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Царьград

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Экс-глава НАТО Куят: Запад провалил стратегию по Украине

Экс-глава НАТО Куят: Запад провалил стратегию по Украине

Экс-глава Военного комитета НАТО Харальд Куят заявил о провале западной стратегии по Украине. Он отметил, что продолжаются поставки оружия, но это не помогает.

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