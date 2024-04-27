Константинов: США перешли рамки дозволенного поставками Украине ракет ATACMS

Они могут быть использованы Киевом для ударов по Крыму Американцы перешли все рамки дозволенного, поставляя украинской армии ракеты ATACMS с повышенной дальностью боя, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.