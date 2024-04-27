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Петербургский дневник

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Константинов: США перешли рамки дозволенного поставками Украине ракет ATACMS

Они могут быть использованы Киевом для ударов по Крыму Американцы перешли все рамки дозволенного, поставляя украинской армии ракеты ATACMS с повышенной дальностью боя, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

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