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Келдон Джонсон исполнил победный бросок в матче с «Голден Стэйт»

Келдон Джонсон исполнил победный бросок в матче с «Голден Стэйт»

Форвард «Сперс» Келдон Джонсон стал автором решающего попадания в матче с «Уорриорз» (110:108). Джонсон при счете 108:108 подобрал мяч после промаха центрового Якоба Пелтля с линии и отправил его в кольцо за 0,3 секунды до финальной сирены.

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