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"Ростерминалуголь" помог 47 семьям сотрудников собрать детей в школу

"Ростерминалуголь" помог 47 семьям сотрудников собрать детей в школу

Сегодня сразу для 29 первоклассников из семей работников АО "Ростерминалуголь" во вторник, 1 сентября 2026 года, прозвучал первый звонок! Компания поздравила ребят с Днем знаний и новым этапом в жизни.

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