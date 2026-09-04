Германия начала выпуск 5000 дальнобойных БПЛА для Украины

Агентство DPA сообщило о запуске в Германии серийного производства большой партии боевых дронов. "В районе Мюнхена началось серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины", – говорится в материале.
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