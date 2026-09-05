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Регионы России

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NVIDIA официально ограничила мультигенерацию кадров на GeForce RTX 40 установленным потолком

NVIDIA официально ограничила мультигенерацию кадров на GeForce RTX 40 установленным потолком

Компания NVIDIA установила официальное ограничение мультигенерации кадров (MFG) в два раза для видеокарт серии GeForce RTX 40, где на каждый реальный кадр создается один дополнительный искусственный.

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