NVIDIA официально ограничила мультигенерацию кадров на GeForce RTX 40 установленным потолком

Компания NVIDIA установила официальное ограничение мультигенерации кадров (MFG) в два раза для видеокарт серии GeForce RTX 40, где на каждый реальный кадр создается один дополнительный искусственный.
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