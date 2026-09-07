Донузлав: 21 укрытие для катеров-призраков

Спутниковые снимки озера Донузлав в западном Крыму, проанализированные украинской OSINT-группой CyberBoroshno 1 сентября 2026 года, зафиксировали появление 21 берегового укрытия для малоразмерных плавсредств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым