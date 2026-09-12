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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике – лучший игрок матча «Зенита» и «Локомотива» с 7.9 по Индексу ГОЛа, у Глушенкова – 7.7, у Соболева – 6.6, у Бакаева – 5.7

Луис Энрике получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 8-го тура Альфа-Банк РПЛ между « Зенитом » и « Локомотивом » (2:1).

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