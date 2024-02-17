Дмитрий Ярошенко: «У группы Истомина есть лишь эпизодические попадания на подиум, но нет стабильности»

«Девчонки в Югре очень сильные. Хотелось, чтобы они завоевывали медали. Весь сезон доминировала группа Михаила Викторовича Шашилова, а от тренеров группы Артема Истомина мы слышали, что команда готовится к Спартакиаде и выступит там хорошо.