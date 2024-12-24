Андрей Коваленко: «Селебрини играет быстро и умно, не жадный, нацелен на пас. Он прибавляет с каждым матчем, гонка с Мичковым становится все более плотной»

Первый номер драфта НХЛ-2024 набрал 25 (11+14) очков в 25 играх в сезоне и занимает 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков, отставая от лидирующего Матвея Мичкова из «Филадельфии» на 2 балла.